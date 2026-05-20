Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 18 | 40

Da romadailynews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 18:40 del 20 maggio 2026, Astral ha diffuso le ultime informazioni sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Il servizio di infomobilità fornisce aggiornamenti sulla circolazione stradale e sui collegamenti di trasporto pubblico, con indicazioni su eventuali rallentamenti o deviazioni. Le segnalazioni vengono trasmesse regolarmente per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti e a evitare disagi durante le ore di punta.

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