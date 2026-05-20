Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 di oggi, 20 maggio 2026, sono state diffuse le ultime comunicazioni da parte di Astral Infomobilità riguardo alla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali interventi in corso. La comunicazione viene trasmessa attraverso le relazioni di infomobilità, strumenti utilizzati per informare i cittadini sulle situazioni di circolazione e sulle eventuali criticità lungo le principali vie di comunicazione della regione.

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