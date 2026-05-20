Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 17 | 25

Da romadailynews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 17:25 del 20 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni su eventuali disagi, interruzioni o modifiche alla circolazione in tempo reale. Le comunicazioni vengono trasmesse attraverso i canali ufficiali di Astral, con l’obiettivo di aggiornare gli utenti su eventuali variazioni che potrebbero influenzare gli spostamenti nella regione.

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