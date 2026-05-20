Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 20 maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni su eventuali disagi, interruzioni o modifiche alla circolazione in tempo reale. Le comunicazioni vengono trasmesse attraverso i canali ufficiali di Astral, con l’obiettivo di aggiornare gli utenti su eventuali variazioni che potrebbero influenzare gli spostamenti nella regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle relazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla SP cisterna Campoleone entrambe le direzioni il tratto precedentemente chiuse a seguito di incidente tra via Appia e via Giovanni XXIII ci troviamo nel territorio comunale di Cisterna di Latina andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra cassie Salaria che più avanti così a tratti tra Nomentana e Prenestina in esterna anche qui così a tratti della Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud che possiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo rallentamenti dalla tangenziale Est e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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