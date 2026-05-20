Alle ore 16:25 del 20 maggio 2026, la situazione della viabilità nella regione Lazio viene aggiornata attraverso il servizio di Astral infomobilità. La redazione fornisce informazioni sulla circolazione stradale e sulla situazione del traffico a Roma, offrendo dettagli utili per chi si sposta nella zona. La comunicazione si rivolge agli utenti in modo diretto e immediato, senza inserire commenti o analisi, limitandosi a presentare i dati rilevati in tempo reale.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla SP 2 cisterna Campoleone la strada è chiusa in entrambe le direzioni tra via Appia via Giovanni XXIII a causa di un incidente avvenuto al km 1 e 500 ci troviamo nel territorio comunale di Cisterna di Latina andiamo sul Raccordo Anulare In che era interna code per traffico intenso tra Cassia bis Salaria è più avanti si rallenta tra Nomentana e Prenestina in esterna qui a tratti della Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della Roma Teramo rallentamenti era Tangenziale Est e lo torcervara persi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 16:25

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