Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 20 maggio 2026, Astral Infomobilità ha fornito un aggiornamento sulla situazione della viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio si rivolge agli utenti con informazioni in tempo reale sulla circolazione stradale e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione. L'obiettivo è mantenere aggiornati i cittadini riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità che potrebbero influenzare gli spostamenti quotidiani.

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