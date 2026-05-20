Alle ore 13:25 del 20 maggio 2026, la sala operativa di Astral Infomobilità ha diffuso le ultime informazioni sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. L'aggiornamento si concentra sulle condizioni del traffico e sulla gestione delle strade, senza indicare eventuali disagi o incidenti specifici. La comunicazione viene inviata regolarmente per informare gli utenti sui principali sviluppi relativi alla mobilità locale, offrendo dati in tempo reale per consentire una pianificazione più consapevole dei viaggi.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla sala operativa di Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio al momento circolazione normalizzata Sulle carreggiate del grande raccordo anulare comprese le consolari e se in uscita che in entrata dalla capitale mentre del quadrante Nord ci sono delle code sulla via Flaminia causa di cantieri attivi all'altezza del cimitero Flaminio ricordiamo che sono lavori per il ripristino della pavimentazione stradale con cantiere attivo dalle 22 alle 6 del mattino è attiva qui una riduzione di carreggiata permanente fino alla fine del cantiere che si vada per il 6 giugno è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 13:25

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