Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 20 maggio 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio viene aggiornata dall’Astral Infomobilità. La redazione fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo dettagli utili per chi si sposta nella zona. L’aggiornamento si concentra sulle eventuali criticità e sui percorsi più percorribili, con l’obiettivo di aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti senza imprevisti.

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Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole sulle solare in entrata verso il centro e anche normalizzata sulle carreggiate del grande raccordo anulare sono solo presenti dei rallentamenti in carreggiata interna tra Prenestina e Appia mentre al nord della capitale permangono code sulla via Flaminia a causa dei Cantieri attivi con attivo il restringimento di carreggiata all'altezza del cimitero Flaminio è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 12:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 20:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati delle reazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 12:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dal raccordo anulare un ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it