Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 11 | 25
Alle ore 11:25 del 20 maggio 2026, la regione Lazio ha diffuso le informazioni sulla viabilità a Roma attraverso il servizio Astral infomobilità. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral, che fornisce aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni delle strade della capitale. La nota contiene dettagli sui flussi di veicoli e eventuali situazioni di congestione, con l’obiettivo di informare gli utenti sulla circolazione in tempo reale.
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole sulle solare in entrata verso il centro e anche normalizzata sulle carreggiate del grande raccordo anulare sono solo presenti dei rallentamenti in carreggiata interna tra Prenestina e Appia mentre al nord della capitale permangono code sulla via Flaminia a causa dei Cantieri attivi con attivo il restringimento di carreggiata all'altezza del cimitero Flaminio è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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