Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 20 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata attraverso il servizio di Astral Infomobilità. Secondo le informazioni fornite, alcune arterie sono ancora interessate da traffico intenso, mentre altre risultano scorrevoli. L'aggiornamento riguarda principalmente le strade principali e le vie di collegamento più trafficate della regione, senza specificare eventuali incidenti o lavori in corso.

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