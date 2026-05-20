Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 10 | 25
Alle 10:25 del 20 maggio 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata attraverso il servizio di Astral Infomobilità. Secondo le informazioni fornite, alcune arterie sono ancora interessate da traffico intenso, mentre altre risultano scorrevoli. L'aggiornamento riguarda principalmente le strade principali e le vie di collegamento più trafficate della regione, senza specificare eventuali incidenti o lavori in corso.
Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora trafficate le carreggiate del grande raccordo anulare con code tra Prenestina e Appia in interna e tra l'appia e la Roma Teramo in carreggiata esterna altre cose sulla Roma Fiumicino tra l'ANSA del Tevere il ponte della Magliana in direzione dell'EUR in entrata verso Roma nord della capitale incolonnamenti a causa di un'auto in panne sulla via Flaminia nel tratto extraurbano tra Malborghetto il raccordo anulare è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260520file5aec8cea-7759-4d00-934e-ae9811d4c35eviabilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Sullo stesso argomento
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 20:25Astral infomobilità Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il porto ferroviario sulla linea Roma Napoli a causa di guasto...
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per la Roma...
Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 19:40 facebook
#Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o partiamo dal raccordo anulare un ... romadailynews.it
Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it