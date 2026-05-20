Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 09 | 40

Alle 9:40 del 20 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha segnalato alcune criticità sulla rete stradale di Roma e della regione Lazio. Sono state segnalate alcune code e rallentamenti in diverse zone della capitale, con particolare attenzione alle arterie principali. Il traffico risulta intenso in alcuni tratti e si consiglia agli automobilisti di pianificare eventuali percorsi alternativi o di consultare gli aggiornamenti in tempo reale. La situazione rimane sotto monitoraggio.

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