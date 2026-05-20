Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 09 | 10

Alle ore 9:10 di questa mattina, la rete di viabilità della regione Lazio ha ricevuto aggiornamenti tramite il servizio di Astral infomobilità. La comunicazione, rivolta agli utenti della strada, fornisce informazioni in tempo reale su eventuali condizioni di traffico o interventi in corso sulla rete stradale. La redazione ha raccolto i dati e li trasmette per favorire una migliore pianificazione degli spostamenti e consentire agli automobilisti di muoversi con maggiore consapevolezza.

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