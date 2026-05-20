Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 07 | 25

Questa mattina alle 7:25, il servizio di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione fornisce informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali disagi registrati nelle prime ore della giornata. La redazione ha diffuso il bollettino poche ore fa, offrendo ai cittadini un quadro delle situazioni attuali lungo le strade principali e le arterie più trafficate della regione.

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Astral infomobilità Buongiorno e buon mercoledì dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio abbiamo subito con il grande raccordo anulare prime code presente in carreggiata interna all'altezza della galleria Appia poi coda tratti per traffico intenso sul tratto Urbano della Roma Teramo tra Tor Cervara e la tangenziale in direzione del centro in entrata verso Roma code sulla via Flaminia tra il raccordo anulare via dei Due Ponti sesta situazione sulla Salaria con auto in coda tra Monterotondo Scalo e la diramazione Roma Nord in direzione del raccordo della capitale invece sulla Pontina cosa a tratti saltuari tra Pomezia e Castel Romano sempre in direzione del raccordo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 07:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 20:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare per ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it