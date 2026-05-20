Viabilità in tilt dopo la chiusura via Baioni congestionata | la lunga estate di viale Giulio Cesare

Da bergamonews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 18 maggio, un tratto di viale Giulio Cesare, principale arteria di accesso da est alla città, è stato chiuso al traffico per permettere i lavori di costruzione dello scolmatore del torrente Tremana. La chiusura ha causato un aumento della congestione nel tratto di via Baioni, che si è riempito di veicoli in transito e di veicoli in attesa di passare. La modifica alla viabilità ha portato a disagi significativi per gli automobilisti che percorrevano normalmente questa zona.

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Bergamo. Da lunedì 18 maggio, un tratto di viale Giulio Cesare – principale arteria d’ingresso in città da est – è stato chiuso al traffico per consentire i lavori di realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana. Fino a metà settembre le auto non potranno percorrere il tratto compreso tra lo stadio e il distributore, interrompendo di fatto il collegamento con piazzale Oberdan. Le strade nel quadrante sono finite quasi immediatamente sotto pressione. A risentirne maggiormente è stata soprattutto via Baioni, dove si stanno riversando i flussi di traffico che normalmente trovano sfogo lungo il viale. Nelle ore di punta i residenti segnalano code anche nelle strade secondarie, nonostante la chiusura sia stata indicata con apposita segnaletica già dalla circonvallazione Plorzano e dalla rotonda di accesso alla città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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