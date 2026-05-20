Viabilità in tilt dopo la chiusura via Baioni congestionata | la lunga estate di viale Giulio Cesare
Da lunedì 18 maggio, un tratto di viale Giulio Cesare, principale arteria di accesso da est alla città, è stato chiuso al traffico per permettere i lavori di costruzione dello scolmatore del torrente Tremana. La chiusura ha causato un aumento della congestione nel tratto di via Baioni, che si è riempito di veicoli in transito e di veicoli in attesa di passare. La modifica alla viabilità ha portato a disagi significativi per gli automobilisti che percorrevano normalmente questa zona.
Bergamo. Da lunedì 18 maggio, un tratto di viale Giulio Cesare – principale arteria d’ingresso in città da est – è stato chiuso al traffico per consentire i lavori di realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana. Fino a metà settembre le auto non potranno percorrere il tratto compreso tra lo stadio e il distributore, interrompendo di fatto il collegamento con piazzale Oberdan. Le strade nel quadrante sono finite quasi immediatamente sotto pressione. A risentirne maggiormente è stata soprattutto via Baioni, dove si stanno riversando i flussi di traffico che normalmente trovano sfogo lungo il viale. Nelle ore di punta i residenti segnalano code anche nelle strade secondarie, nonostante la chiusura sia stata indicata con apposita segnaletica già dalla circonvallazione Plorzano e dalla rotonda di accesso alla città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Sullo stesso argomento
In viale Giulio Cesare la posa della nuova pensilina. Bocciata quella in via Petrarca: “Oscurava la vista di Città Alta”A Bergamo proseguono le operazioni di posa delle nuove pensiline digitali di Atb.
Como, scontro auto-moto in viale Giulio Cesare: motociclista a terra alla rotonda “pericolosa”Attimi di paura ieri sera, poco prima delle 20, in viale Giulio Cesare a Como, dove si è verificato un incidente tra un’auto e una moto all’altezza...
Sestu, 19 maggio 2026. Lavori in via Giulio Cesare. Lavori nella rotonda tra via Cagliari, via Vittorio Veneto e S.P. 8. Lavori in via Monserrato, uscita Ateneo. Tre punti strategici della viabilità cittadina contemporaneamente paralizzati. Eppure ci avevano - Facebook facebook