Via Verde | espropriati i vecchi scali per nuovi hub e turismo

Le vecchie aree ferroviarie lungo via Verde sono state espropriate per la realizzazione di nuovi hub dedicati al turismo e alla mobilità. Le stazioni di San Vito e Fossacesia subiranno modifiche nelle loro funzioni, con cambiamenti nelle strutture e nei servizi offerti. Sono previsti interventi per incentivare l’arrivo di lavoratori digitali, attraverso l’implementazione di spazi di coworking e servizi connessi. Le opere sono in fase di pianificazione e sviluppo, senza ancora date ufficiali di completamento.

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? Domande chiave Come cambieranno le funzioni delle stazioni di San Vito e Fossacesia?. Quali nuovi servizi attireranno i lavoratori digitali verso la costa?. Chi gestirà l'integrazione tra i nuovi centri e i commercianti locali?. Come verranno utilizzati i due milioni di euro per gli espropri?.? In Breve Investimento totale di 1.991.210,25 euro tra FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana.. Progetto nato nel 2014 grazie all'intervento del sottosegretario Giovanni Legnini.. Fossacesia ospiterà hub tecnologico, San Vito centro pesca, Torino di Sangro memoria e Vasto biblioteca.. Nardone e La Verghetta puntano su nuovi flussi turistici per l'economia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Verde: espropriati i vecchi scali per nuovi hub e turismo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Livorno, la natura invade gli scali: rischio crolli per i vecchi muri? Domande chiave Come possono le radici compromettere le vecchie mura degli scali? Quali danni strutturali potrebbero causare le piante sugli scali... Turismo verde e biologico, eletti i nuovi presidenti regionali delle associazioni di settoreRinnovati i vertici regionali di Turismo Verde, Anabio e La Spesa in Campagna Abruzzo.