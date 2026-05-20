Gli agenti della polizia hanno monitorato per diversi giorni un edificio dove si sono notati frequenti passaggi di persone, soste di breve durata e movimenti che potevano sembrare sospetti. Questa attività ha portato alla scoperta di un presunto giro di spaccio di sostanze illecite, culminata con alcune verifiche e controlli all’interno del palazzo. Il monitoraggio ha evidenziato un pattern di movimenti che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, portandole a intervenire sul luogo.

Tempo di lettura: 2 minuti Un continuo via vai di persone, soste di pochi minuti e movimenti sospetti sotto osservazione da giorni. È da qui che sarebbe partita l’indagine della Squadra Mobile di Benevento culminata, nella notte tra il 19 e il 20 maggio, con un blitz antidroga in un appartamento al Rione Libertà. Gli agenti della IV Sezione Antidroga hanno fatto irruzione nell’abitazione di un 35enne beneventano dopo una serie di servizi di osservazione e pedinamento. Secondo quanto emerge dagli atti, gli investigatori avrebbero notato diversi giovani entrare nello stabile e uscire dopo pochi minuti. Due di loro, fermati poco dopo, sarebbero stati trovati in possesso rispettivamente di cocaina e hashish appena acquistati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Via vai sospetto nel palazzo: così la Mobile ha scoperto il presunto giro di spaccio

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