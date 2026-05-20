Via Modesto della Porta nel degrado una frana dimenticata che mette a rischio i residenti VIDEO
Via Modesto della Porta a Chieti Scalo si trova in condizioni di degrado e presenta una frana che, secondo i residenti, mette a rischio la sicurezza delle persone che abitano nella zona. La strada mostra segni di incuria e abbandono, con evidenti danni alle strutture e al manto stradale. Un video mostrato alle autorità evidenzia la gravità della situazione, mentre i residenti chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza l’area e prevenire eventuali incidenti.
“È una situazione di incuria vergognosa e, quel che è peggio, di estremo pericolo quella che insiste su Via Modesto della Porta a Chieti Scalo”. A denunciarlo è un cittadino, che punta il dito contro l'immobilismo dell’attuale amministrazione comunale. Da anni, una porzione della carreggiata è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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