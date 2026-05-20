Verona | via al piano da 5,45 milioni per l’ex Opificio Tiberghien
A Verona, è stato approvato un piano da 5,45 milioni di euro per la riqualificazione dell'ex Opificio Tiberghien. La viabilità tra viale Unità d’Italia e via Tiberghien subirà modifiche, mentre i capannoni industriali dismessi verranno trasformati in nuove aree o strutture. La decisione riguarda aspetti di mobilità e rinnovamento urbano, con interventi che interesseranno sia le strade sia gli ex edifici industriali abbandonati. Il progetto mira a ridefinire l’uso di queste zone nel centro cittadino.
?? Punti chiave Come cambierà la viabilità tra viale Unità d’Italia e via Tiberghien? Cosa diventeranno i vecchi capannoni industriali abbandonati? Chi gestirà la nuova sala civica all'interno degli edifici storici? Quando inizieranno concretamente i lavori per il nuovo parco urbano??? In Breve Investimento di 1,89 milioni di euro per opere pubbliche e sostenibilità nel quartiere. Nuove rotatorie e piste ciclabili lungo via Cimitero e via Tiberghien. Restauro edifici storici e nuova sala civ . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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