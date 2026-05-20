Nella sfida tra Verona e Roma, il tecnico della squadra ospite ha deciso di non schierare Orban, lasciando Sammarco in panchina. La partita si gioca in un clima di attesa, con appena 90 minuti da giocare per la Roma per ottenere la qualificazione alla Champions League, obiettivo che manca da sette stagioni. La squadra capitolina si trova a un passo dal traguardo, mentre i padroni di casa cercano punti importanti per la classifica.

Appena 90 minuti separano la Roma dalla Champions League e da una qualificazione che da queste parti manca da sette anni (stagione 2018-2019). I giallorossi sono padroni del proprio destino, con una vittoria avranno raggiunto il loro obiettivo senza dover aspettare altri risultati dai campi d’Italia. Per tagliare il traguardo servirà non sottovalutare una partita apparentemente scontata, contro un Verona già retrocesso che vorrà sicuramente salutare al meglio i propri tifosi. In questa stagione, i gialloblù hanno conquistato appena 3 vittorie, l’ultima delle quali risale all’8 marzo, 12 pareggi e ben 22 sconfitte. Nelle ultime tre giornate,... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verona-Roma, Sammarco senza Orban: Bowie osservato speciale

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