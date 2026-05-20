Venturini | Giù la Nave di Altobello nuova stazione e riqualificazione totale

Un rappresentante politico ha annunciato che la Nave di Altobello sarà smantellata e che nei prossimi mesi verrà realizzata una nuova stazione, accompagnata da un progetto di riqualificazione completa dell’area. Durante un intervento pubblico, ha criticato le iniziative della sinistra, definendole sperimentazioni burocratiche che potrebbero rallentare i servizi e scaricare le responsabilità sui cittadini. La proposta dell’amministrazione si basa invece su investimenti concreti e una strategia a lungo termine.

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