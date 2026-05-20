Ventidue tassisti danno vita al Radiotaxi Anconetano | chiamate via app e servizio più rapido

A Ancona, ventidue tassisti hanno avviato il Radiotaxi Anconetano, un servizio di taxi cittadino che permette di prenotare chiamando tramite un’app dedicata, offrendo così un servizio più rapido e efficiente. Il nuovo modello organizzativo e tecnologico mira a migliorare le modalità di richiesta e di gestione delle corse, permettendo ai clienti di usufruire di un sistema più moderno. La cooperativa di tassisti ha deciso di adottare questa soluzione per rispondere alle esigenze di mobilità della città.

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