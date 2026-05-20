Ventidue anni dopo

Dopo un'attenta analisi, si è deciso che il giocatore con il numero 19 commette un fallo sul portiere. La decisione finale prevede un calcio di punizione diretto per la squadra avversaria. L'incidente si è verificato durante la partita, portando all'intervento dell'arbitro per valutare la situazione. La decisione è stata comunicata immediatamente dopo il monitoraggio delle immagini e delle testimonianze presenti sul campo. La partita è proseguita senza ulteriori contestazioni riguardo a quell'episodio.

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«After review, West Ham number 19 commits foul on the goalkeeper. Final decision is direct free kick» Se lo chiedete a un tifoso dell’Arsenal, è molto probabile che vi citi questa frase dell'arbitro Chris Kavanagh come il momento della consapevolezza, la consapevolezza di poter davvero vincere la Premier League. È un momento catartico, che rompe quella che sembrava diventata una profezia auto-avverante: l'Arsenal che non può più vincere, qualcosa in cui ormai era difficile non credere. La squadra di Arteta quel pomeriggio gioca al London Stadium contro il West Ham e, dopo solo 9 minuti, è già nella sua fase psicodramma: in una singola azione... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Ventidue anni dopo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RIACCENDO dopo 20 ANNI il NINTENDO DS NEL 2025 Sullo stesso argomento Leggi anche: “Abbiamo fatto ballare Terni per ventidue anni”, il Don Carlos saluta i suoi clienti Leggi anche: Verso Team Altamura-Catania: ventidue rossazzurri convocati Arsenal campione d'Inghilterra ventidue anni dopo: il Bournemouth ferma il Manchester City e scatena la festa dei GunnersArteta conquista il titolo con una giornata di anticipo grazie al pareggio in trasferta di Guardiola contro i The Cherries, che volano per la prima volta in Europa League ... corrieredellosport.it L’Arsenal ha vinto il campionato dopo ventidue anni, a breve si giocherà la finale di Champions League e io non ho con me la mia copia di Febbre a 90’ che è a casa, in Abruzzo. Che il dio del calcio mi perdoni. x.com Arsenal campione dopo 22 anni, notte di festa a LondraPub esauriti, cori fino all'alba, giocatori fotografati fuori dallo stadio alle cinque di mattina: Londra nord ha vissuto una notte di festa che mancava da ventidue anni. (ANSA) ... ansa.it