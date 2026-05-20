Venite qui sta succedendo qualcosa | autista del bus lancia l’allarme e salva una donna da violenza sessuale

Un episodio si è verificato ieri pomeriggio alla stazione dei bus di Lampugnano, a Milano, dove un autista ha attirato l’attenzione gridando “Venite, qui sta succedendo qualcosa” e ha messo in salvo una donna da un tentativo di aggressione sessuale. La polizia locale ha immediatamente arrestato un uomo coinvolto nell’episodio. La donna si trovava in quella zona quando sono iniziate le manovre dell’uomo, che sono state interrotte grazie all’intervento dell’autista.

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Milano, 20 maggio 2026 – Un uomo è stato arrestato dalla polizia locale di Milano alla stazione dei bus di Lampugnano nel pieno pomeriggio di ieri per aver un’aggressione sessuale ai danni di una donna. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14 di martedì da un autista di pullman che aveva appena parcheggiato il veicolo. Il conducente del mezzo, in una zona più appartata dello scalo dopo distante dallo stallo, aveva notato due persone. L’autista era stato colpito dagli atteggiamenti aggressivi dell’uomo e dal tentativo di divincolarsi della donna e non ha esitato a segnalare la situazione a una pattuglia presente nella zona dell’hub milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Venite, qui sta succedendo qualcosa”: autista del bus lancia l’allarme e salva una donna da violenza sessuale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jinxed girl adopted by blind CEO turns lucky star, cures his eyes, loved by family as a princess! Sullo stesso argomento Steven Tyler, respinte le accuse di violenza sessuale intentate da una donnaUn giudice ha respinto la maggior parte delle cause per violenza sessuale su minori intentate contro Steven Tyler degli Aerosmith da una donna che... Leggi anche: Napoli Centrale: arrestato 29enne per violenza sessuale su una donna in flagrante