Vela rossa a Scampia crolla il vano ascensore | edificio evacuato sgomberate 47 famiglie
Nella zona di Scampia a Napoli, si è verificato un crollo del vano ascensore di un edificio noto come Vela rossa, situato in Viale della Resistenza. L’incidente ha portato all’evacuazione di tutte le famiglie residenti nell’edificio, circa 47 in totale. Il prefetto della città ha convocato immediatamente il Centro di Coordinamento soccorsi per gestire la situazione. I lavori di demolizione in corso all’interno dell’edificio sono stati interrotti e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito il Centro di Coordinamento soccorsi non appena si è avuta notizia del crollo del vano ascensore all’interno dell’edificio della Vela rossa in Viale della Resistenza in Scampia a Napoli, in cui sono in corso lavori di demolizione. Il crollo e’ avvenuto ieri sera intorno alle 23. Al Ccs hanno partecipato l’assessore regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta, il direttore dell’Asl Napoli 1 Centro Gaetano Gubitosi, il direttore del Core 118 Giuseppe Galano, il dirigente della Protezione civile regionale Claudia Campobasso, i rappresentanti del Comune di Napoli, delle Forze di Polizia, della Soru e della Cri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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