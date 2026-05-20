Vela rossa a Scampia crolla il vano ascensore | edificio evacuato sgomberate 47 famiglie

Nella zona di Scampia a Napoli, si è verificato un crollo del vano ascensore di un edificio noto come Vela rossa, situato in Viale della Resistenza. L’incidente ha portato all’evacuazione di tutte le famiglie residenti nell’edificio, circa 47 in totale. Il prefetto della città ha convocato immediatamente il Centro di Coordinamento soccorsi per gestire la situazione. I lavori di demolizione in corso all’interno dell’edificio sono stati interrotti e le operazioni di messa in sicurezza sono in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui