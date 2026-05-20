A Palazzo Caffarelli nei Musei Capitolini si sta svolgendo una mostra dedicata a Vasari, considerato il fondatore della storia dell’arte. La rassegna mette in evidenza la complessità del suo ruolo e la sua influenza nel contesto artistico e culturale della Roma pontificia del XVI secolo. La mostra si concentra anche sulla realtà politica e artistica dell’epoca, offrendo uno sguardo approfondito sul progetto culturale curato da Alessandra Baroni.

Mettere in mostra la complessità del fondatore della storia dell’arte assieme alla articolata realtà politica, artistica e culturale della Roma pontificia del XVI secolo dà la misura del livello del progetto culturale curato da Alessandra Baroni a Palazzo Caffarelli (Musei Capitolini). «Vasari e Roma», promossa da Roma Capitale, visitabile fino al 19 luglio (catalogo Gangemi), non ha bisogno di artifici espositivi per raccontare in appena quattro sale, corrispondenti ad altrettante sezioni, il legame profondo tra la città dei papi e il celebre pittore, architetto, scenografo e biografo del Cinquecento. Oltre settanta opere tra dipinti, disegni, incisioni, lettere e sculture, con un percorso che segue con rigore cronologico i soggiorni romani dell’artista. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Vasari, il fondatore della storia dell’arte

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