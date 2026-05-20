Da oltre sessant’anni, i residenti di Calabrina e Villa Calabra, due località sviluppatesi lungo la via Cervese dopo il casello ‘Cesena’ dell’A14 in direzione Cervia, attendono una circonvallazione che ancora non è stata realizzata. La strada collega le due zone, ma la mancanza di un percorso di attraversamento più rapido fa sì che il traffico si accumuli nelle vie interne dei paesi. Mentre in passato si sono ipotizzate diverse soluzioni, ora spunta una nuova possibilità per risolvere la situazione.

Da sessant’anni i cittadini di Calabrina e Villa Calabra, località che si sono sviluppate lungo la via Cervese dopo il casello ‘Cesena’ dell’A14 in direzione Cervia, aspettano la circonvallazione che nella vicina Pioppa c’è da un paio di decenni. Infatti nel 1966, quando fu realizzato il tratto Bologna-Rimini dell’autostrada, i progettisti inserirono nei lavori un sottopasso a poche decine di metri verso Rimini a fianco della Cervese, essendo evidente che il passaggio della Cervese sotto l’autostrada è molto critico. Da allora non s’è fatto niente, ma ora sembra che sia la volta buona: lo ha ribadito lunedì sera il sindaco e presidente della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Variante della Cervese. Spunta una nuova ipotesi

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