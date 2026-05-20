Vandalismi al cippo del partigiano Guatelli polemiche tra il sindaco di Fidenza e Fratelli d' Italia

Nelle ultime ore sono stati segnalati atti di vandalismo ai danni del cippo dedicato al partigiano Guatelli in una località della provincia. Il sindaco della città ha espresso disappunto per l'episodio, mentre un partito di orientamento politico ha pubblicato un comunicato condannando l’atto e criticando la gestione della vicenda. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti da parte delle parti coinvolte, con tensioni tra l’amministrazione comunale e alcune forze politiche locali.

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“Fa sinceramente sorridere leggere il comunicato di Fratelli d’Italia locale e regionale sul vile atto vandalico compiuto ai danni del cippo dedicato al partigiano Guatelli. Soprattutto perché nel mio messaggio di condanna, pubblicato all’indomani dei fatti, non vi era alcun riferimento politico”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fidenza, sfregio al cippo del partigiano Guatelli: denunciato maghrebinoTempestiva indagine dei Carabinieri della Stazione di Fidenza, che hanno identificato e denunciato il presunto autore del gesto Un episodio grave e... Fidenza, vandalismo al monumento di Renato GuatelliMassari: "Un gesto ignobile contro il partigiano ventenne riaccende il dibattito sul rispetto della memoria storica e dei valori della libertà" Nella...