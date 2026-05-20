Valeria Milazzo con Amedeo Mignano e Pura Beleza duo | i concerti del fine settimana da Cinematocasa
Nel fine settimana, Cinematocasa ospiterà due concerti consecutivi. Venerdì 22 maggio, il palco accoglierà Valeria Milazzo, accompagnata al pianoforte da Amedeo Mignano. La sera successiva, il duo Pura Beleza, formato da Linda Armetta e Gianni La Rosa, si esibirà nello stesso spazio. Entrambi gli eventi sono parte di una programmazione musicale che prevede due serate con artisti diversi, offrendo al pubblico un'esperienza varia e di qualità.
Doppio concerto nel fine settimana da Cinematocasa: venerdì 22 maggio a salire sul palco sarà Valeria Milazzo, accampagnata al piano da Amedeo Mignano; sabato il Pura Beleza duo composto da Linda Armetta & Gianni La Rosa.Venerdì 22 maggioLa Vie en Jazz è il viaggio musicale di Valeria Milazzo in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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