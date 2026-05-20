Valeria Milazzo con Amedeo Mignano e Pura Beleza duo | i concerti del fine settimana da Cinematocasa

Nel fine settimana, Cinematocasa ospiterà due concerti consecutivi. Venerdì 22 maggio, il palco accoglierà Valeria Milazzo, accompagnata al pianoforte da Amedeo Mignano. La sera successiva, il duo Pura Beleza, formato da Linda Armetta e Gianni La Rosa, si esibirà nello stesso spazio. Entrambi gli eventi sono parte di una programmazione musicale che prevede due serate con artisti diversi, offrendo al pubblico un'esperienza varia e di qualità.

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