Valeria Arzenton e Alessandro Longobardi presentano Raffaella il musical a Roma e Milano
Valeria Arzenton e Alessandro Longobardi annunciano la messa in scena di Raffaella Il Musical, uno spettacolo dedicato alla vita e alla carriera di Raffaella Carrà. L’evento si terrà a Roma e Milano, portando sul palco la storia di una figura che ha lasciato un segno indelebile nel panorama della musica e dello spettacolo. Si tratta del primo musical biografico in Italia dedicato a questa artista, considerata un’icona della cultura pop sia nel nostro paese che all’estero.
Una leggenda. Un’icona senza tempo. Una rivoluzione di energia, talento e libertà. Nasce Raffaella Il Musical, il primo biographical musical dedicato alla straordinaria vita e carriera di Raffaella Carrà, simbolo intramontabile della cultura pop italiana e internazionale.Scritto e diretto da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Dopo il grande successo ottenuto in Spagna, Valeria Arzenton e Alessandro Longobardi portano sul palco del Teatro Brancaccio e del Teatro Nazionale di Milano Raffaella Carrà il musical, per la regia di Luciano Cannito. Una delle produzioni teatrali più atte - Facebook facebook