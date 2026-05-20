Valeria Arzenton e Alessandro Longobardi presentano Raffaella il musical a Roma e Milano

Valeria Arzenton e Alessandro Longobardi annunciano la messa in scena di Raffaella Il Musical, uno spettacolo dedicato alla vita e alla carriera di Raffaella Carrà. L’evento si terrà a Roma e Milano, portando sul palco la storia di una figura che ha lasciato un segno indelebile nel panorama della musica e dello spettacolo. Si tratta del primo musical biografico in Italia dedicato a questa artista, considerata un’icona della cultura pop sia nel nostro paese che all’estero.

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