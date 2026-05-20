Valeria Arzenton e Alessandro Longobardi presentano Raffaella il musical a Roma e Milano

Da padovaoggi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valeria Arzenton e Alessandro Longobardi annunciano la messa in scena di Raffaella Il Musical, uno spettacolo dedicato alla vita e alla carriera di Raffaella Carrà. L’evento si terrà a Roma e Milano, portando sul palco la storia di una figura che ha lasciato un segno indelebile nel panorama della musica e dello spettacolo. Si tratta del primo musical biografico in Italia dedicato a questa artista, considerata un’icona della cultura pop sia nel nostro paese che all’estero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una leggenda. Un’icona senza tempo. Una rivoluzione di energia, talento e libertà. Nasce Raffaella Il Musical, il primo biographical musical dedicato alla straordinaria vita e carriera di Raffaella Carrà, simbolo intramontabile della cultura pop italiana e internazionale.Scritto e diretto da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Raffaella, il musical sulla Carrà al Teatro Brancaccio

Raffaella Il Musical: Il Mito al BrancaccioCosa: Presentazione ufficiale e apertura delle audizioni per il nuovo spettacolo teatrale “Raffaella – il musical“, dedicato alla leggendaria Regina...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web