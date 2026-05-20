Valdera | arriva il numero unico per contattare la Polizia locale
A partire dal primo giugno, i residenti di nove comuni dell’Unione Valdera potranno chiamare la Polizia locale tramite un numero unico. La novità riguarda i numeri di telefono che finora erano diversi per ogni Comune, ora sostituiti con un recapito comune. Questa modifica interessa le amministrazioni di Buti, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera. L’obiettivo è semplificare i contatti e migliorare la comunicazione con il pubblico.
La Polizia locale dell'Unione Valdera cambia faccia o meglio, cambia numero. A partire dal prossimo 1 giugno, i cittadini dei nove Comuni Buti, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera potranno contattare il Corpo attraverso un unico recapito telefonico: lo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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