Valdera | arriva il numero unico per contattare la Polizia locale

A partire dal primo giugno, i residenti di nove comuni dell’Unione Valdera potranno chiamare la Polizia locale tramite un numero unico. La novità riguarda i numeri di telefono che finora erano diversi per ogni Comune, ora sostituiti con un recapito comune. Questa modifica interessa le amministrazioni di Buti, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera. L’obiettivo è semplificare i contatti e migliorare la comunicazione con il pubblico.

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