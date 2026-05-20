utili da 36 milioni e 707mila clienti serviti

L’assemblea dei soci di Estra Energie ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, che si conclude con un utile netto di 36,2 milioni di euro, mantenendo i risultati rispetto all’anno precedente. La società, attiva nella vendita di gas naturale ed energia elettrica, ha servito circa 707 mila clienti durante il periodo. La decisione è stata presa in un contesto di continuità nei risultati finanziari, con i soci che hanno approvato anche la distribuzione dei dividendi.

L’assemblea dei soci di Estra Energie, società di vendita di gas naturale ed energia elettrica del Gruppo Estra, ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, che si chiude con un utile netto di 36,2 milioni di euro, in linea con il precedente esercizio. Nel 2025 Estra Energie ha generato ricavi complessivi per 982,7 milioni di euro; ha venduto circa 891 milioni di metri cubi di gas naturale e oltre 1.046 GWh di energia elettrica. I clienti serviti ammontano a circa 707mila, tra mercato libero e tutele graduali, su tutto il territorio nazionale con una presenza consolidata nell’Italia centrale. Sul fronte societario, nel 2025 Estra Energie ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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