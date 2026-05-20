Nella giornata del 20 maggio 2026, le forze di polizia hanno effettuato un'operazione di contrasto all'usura e al riciclaggio nel territorio dell’Argentario. Durante l’intervento, è stato sequestrato un terreno di proprietà di un soggetto coinvolto in attività illecite. L’attività ha coinvolto il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza, che ha eseguito i controlli in collaborazione con altri reparti. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia volta a smantellare reti di criminalità economica.

Grosseto, 20 maggio 2026 – Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza, con il supporto dei comandi provinciali di Grosseto, Viterbo, L’Aquila, Rieti e Sassari, ha eseguito un’ordinanza applicativa di confisca nei confronti di un uomo condannato per i reati di associazione per delinquere, abusiva attività finanziaria, usura e riciclaggio. Le indagini, a suo tempo condotte dal ’Nucleo speciale polizia valutaria’, avevano consentito di individuare un’organizzazione criminale dedita ad attività abusiva di concessione di prestiti a tassi usurari, eseguita poi da sodali anche mediante l’utilizzo di metodi estorsivi nei confronti di commercialisti, avvocati, baristi, operai e piccoli imprenditori aventi sede in tutte le province del Lazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Usura e riciclaggio, blitz della Finanza: confiscato terreno all’Argentario

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