Uscite didattiche in scuolabus anche per gli alunni con sostegno il Pd | Risorse chieste forse è la volta buona

In diverse scuole italiane si sono verificati incontri tra rappresentanti politici e amministratori scolastici per discutere delle uscite didattiche organizzate in scuolabus. In particolare, si è parlato della possibilità di permettere anche ai bambini e alle bambine con sostegno di partecipare a queste uscite, al fine di favorire la socializzazione e l’esperienza educativa condivisa. La richiesta di risorse aggiuntive per questa iniziativa è stata avanzata dai rappresentanti del partito di maggioranza.

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