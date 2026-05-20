Uscite didattiche in scuolabus anche per gli alunni con sostegno il Pd | Risorse chieste forse è la volta buona
In diverse scuole italiane si sono verificati incontri tra rappresentanti politici e amministratori scolastici per discutere delle uscite didattiche organizzate in scuolabus. In particolare, si è parlato della possibilità di permettere anche ai bambini e alle bambine con sostegno di partecipare a queste uscite, al fine di favorire la socializzazione e l’esperienza educativa condivisa. La richiesta di risorse aggiuntive per questa iniziativa è stata avanzata dai rappresentanti del partito di maggioranza.
Uscite didattiche in scuolabus anche per i bambini e le bambine seguiti dai docenti di sostegno così che anche loro possano condividere con i compagni l’esperienza formativa e di socializzazione. Questo quello che il Partito democratico chiede all’amministrazione di garantire già da settembre. In. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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