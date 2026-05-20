Usa-Cina sfida sui porti

Da cms.ilmanifesto.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'area portuale, una scritta sbiadita e in parte coperta da sacchi della spazzatura riporta la frase «Tagliamo la testa al dragone». La frase è visibile tra i rifiuti e i volatili che si posano sui sacchi. La scena si svolge in un contesto di tensione tra le due nazioni, con i porti coinvolti come punti strategici nelle rispettive politiche. La scritta appare come un segnale di protesta o di sfida in un ambiente simbolico.

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