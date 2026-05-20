Usa-Cina sfida sui porti
In un'area portuale, una scritta sbiadita e in parte coperta da sacchi della spazzatura riporta la frase «Tagliamo la testa al dragone». La frase è visibile tra i rifiuti e i volatili che si posano sui sacchi. La scena si svolge in un contesto di tensione tra le due nazioni, con i porti coinvolti come punti strategici nelle rispettive politiche. La scritta appare come un segnale di protesta o di sfida in un ambiente simbolico.
Grecia La battaglia navale si gioca in Grecia: con il Pireo in mano ai cinesi, l’amministrazione Trump ha messo gli occhi su Elefsina. E può contare sulle ottime relazioni con Mitsotakis Grecia La battaglia navale si gioca in Grecia: con il Pireo in mano ai cinesi, l’amministrazione Trump ha messo gli occhi su Elefsina. E può contare sulle ottime relazioni con Mitsotakis La scritta sul muro è sbiadita, semi nascosta dai sacchi della spazzatura su cui banchettano i gabbiani: «Tagliamo la testa al dragone», si legge. Poco lontano, su una fabbrica dismessa, un’altra scritta dipinta di fresco recita: «Giù le mani dai nostri porti». A largo, le navi fanno la spola tra l’isola di Salamina e i silos delle industrie affacciati sul golfo saronico. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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