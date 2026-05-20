Dopo settimane di incontri, baci e dichiarazioni appassionate nello studio di Uomini e Donne, Elisa Leonardi e Ciro Solimeno hanno deciso di interrompere la loro relazione. La coppia, che aveva attirato l’attenzione del pubblico durante il programma, si è separata senza annunci pubblici o spiegazioni ufficiali. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media, lasciando i fan sorpresi di fronte a questa decisione improvvisa. Al momento, nessuno dei due ha rilasciato commenti sulla fine della loro storia.

Dopo settimane vissute tra emozioni, baci e forti dichiarazioni nello studio di Uomini e Donne, per Elisa Leonardi e Ciro Solimeno è già arrivato il primo ostacolo lontano dalle telecamere. La coppia nata nel dating show di Maria De Filippi avrebbe infatti dovuto affrontare una separazione immediata subito dopo la scelta, una situazione che ha inevitabilmente acceso curiosità e polemiche tra i fan del programma. A far discutere, però, è soprattutto un gesto social compiuto da Elisa, interpretato da molti come un chiaro segnale sul suo stato d’animo. Tra indiscrezioni, distanza geografica e retroscena sul futuro insieme, il pubblico continua a seguire ogni minimo dettaglio della neo coppia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne: l’inaspettata separazione di Elisa e Ciro

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Uomini e Donne, Trono Classico - Le parole di Elisa per Ciro

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