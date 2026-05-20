Su Canale 5, il dating show condotto da Maria De Filippi, va in onda dal lunedì al venerdì con puntate inedite. Per chi desidera rivedere l’ultima puntata, sono disponibili diverse opzioni per seguire le repliche. La trasmissione rimane uno degli appuntamenti più seguiti nel palinsesto di Mediaset, attirando un pubblico vario e numeroso. La possibilità di recuperare gli episodi precedenti permette di seguire le dinamiche del programma anche in differita.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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