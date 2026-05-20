Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 20 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi su Canale 5 va in scena una nuova puntata di Uomini e Donne, trasmessa in diretta alle ore 14:45. La puntata comprende segmenti dedicati sia al Trono Over sia al Trono Classico, con protagonisti i partecipanti che si confrontano e si confrontano tra loro. La diretta viene trasmessa in streaming e viene anche disponibile un video su Witty TV. Le anticipazioni indicano che i protagonisti sono pronti a confrontarsi su questioni di cuore e dinamiche di coppia.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 20 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Massimo termina la conoscenza con Barbara. In studio dame ed opinionisti contro il cavaliere. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono classico con Gemma che ha qualcosa da dire a Gianpaolo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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