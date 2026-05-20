Uno yogurt naturale che nasce dalla ' libertà' | al Biomercato un viaggio nei sapori dal pascolo alla tavola

Ogni mercoledì pomeriggio, nel biomercato di Alfonsine, si tiene una vendita dedicata a prodotti naturali provenienti dal Ranch Abeto Vecchio di Marradi. La vendita si svolge in Piazza Monti dalle 16 alle 19 e offre uno yogurt naturale prodotto direttamente dall'azienda. La realtà presente si concentra sulla vendita di alimenti che evidenziano il percorso dal pascolo alla tavola, senza aggiunte artificiali. La presenza di questa realtà nel mercato locale permette di acquistare prodotti freschi e genuini direttamente dal produttore.

Tra i banchi del biomercato di Alfonsine, ogni mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 19 in Piazza Monti, c'è una realtà che ha fatto della naturalezza la propria bandiera: è il Ranch Abeto Vecchio di Marradi. Qui, i titolari Debora e Marco accolgono i clienti non come semplici consumatori, ma come. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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