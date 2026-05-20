Gli studenti di giurisprudenza dell’Università sono stati presenti come pubblico durante un processo in Corte d’Assise. Nel frattempo, è stato annunciato un nuovo progetto di collaborazione tra l’ateneo e la Camera Penale, che prevede attività formative dedicate agli studenti. Questa iniziativa mira a offrire opportunità pratiche e di approfondimento sul percorso giudiziario, coinvolgendo le future generazioni di giuristi in un contesto reale. La collaborazione si inserisce in un piano più ampio di integrazione tra formazione accademica e professionale.

L’esperienza è resa possibile grazie alla disponibilità del Presidente del Tribunale di Benevento e del Presidente della Sezione Penale, che hanno consentito ai partecipanti di assistere alle udienze e di avvicinarsi concretamente alla dimensione applicativa del diritto processuale e sostanziale. Il percorso proseguirà con la partecipazione ad altri procedimenti trattati in sede collegiale e con incontri tematici di approfondimento organizzati a margine delle udienze. L’iniziativa rappresenta un significativo momento di raccordo e proficua collaborazione tra accademia e avvocatura, nell’interesse della formazione delle future generazioni di giuristi e giuriste. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Unisannio, studenti di giurisprudenza assistono a processo in Corte d’Assise

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