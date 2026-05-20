L’edificio che ospitava il negozio Coin nel centro di Bologna ha cambiato destinazione d’uso e ora ospita i locali di Uniqlo e Virgin Active. La trasformazione dell’ex Palazzo Generali, che si trova in via Rizzoli, si è completata dopo che lo spazio era stato occupato dal punto vendita di Coin fino all’agosto dello scorso anno. L’intervento ha portato a una riqualificazione dell’edificio, che ora presenta una nuova configurazione per adattarsi alle attività commerciali e sportive.

Bologna, 20 maggio 2026 – Nuova vita per l’ex Palazzo Generali, dove fino ad agosto dello scorso anno aveva trovato casa Coin. Stando a quanto filtra, nei locali in via Rizzoli 7 – con una superficie di vendita oltre i 2.500 metri quadrati – dovrebbero arrivare Uniqlo, azienda giapponese sempre più in ascesa nel settore dell’abbigliamento casual, e una nuova palestra griffata Virgin Active. L’immobile è di proprietà della società Vis (Veneta Industrie Spettacolo), holding della famiglia veneziana Bastianello, azionista di riferimento e proprietaria del gruppo Pam. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacosa-faresanta-rita-2026-rose-auto-0e78667f La dolorosa chiusura di Coin e i vincoli Unesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uniqlo e Virgin Active nel palazzo ex Coin di Bologna: così via Rizzoli cambia volto

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