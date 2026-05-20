A Roma è stato firmato un accordo tra UNICEF Italia e l’Osservatorio Bullismo, con l’obiettivo di tutelare i diritti di bambini e adolescenti. L’intesa prevede iniziative congiunte e strumenti condivisi per affrontare le problematiche legate al bullismo e alla tutela dei minori. La firma si inserisce in un quadro di collaborazione tra le due organizzazioni, che lavorano da tempo su questi temi. L’accordo è stato sottoscritto alla presenza di rappresentanti di entrambe le parti.

UNICEF Italia e Osservatorio Bullismo firmano a Roma un protocollo per tutelare i diritti di bambini e adolescenti. Un nuovo passo nella lotta al bullismo e al cyberbullismo arriva da Roma, dove UNICEF Italia e l’ Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile hanno firmato un Protocollo d’Intesa della durata di due anni. L’accordo è stato siglato il 20 maggio 2026, in occasione della Maratona Bullismo, organizzata in piazza Mastai. A sottoscrivere l’intesa sono stati il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano e il presidente dell’Osservatorio Luca Massaccesi, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti dei minori e contrastare fenomeni sempre più diffusi tra i giovani. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF e Osservatorio Bullismo: firmato accordo nazionale

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