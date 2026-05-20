Undici comuni rispondono presente torna ' Active Program' | il format dedicato allo sport all' aria aperta
Undici comuni della Riviera romagnola hanno confermato la partecipazione alla nuova edizione di ‘Active Program’, il progetto che promuove lo sport all’aria aperta e i momenti di attività fisica all’aperto. La stagione estiva del 2026 si avvicina e il programma prevede iniziative rivolte sia ai cittadini che ai turisti, che si svolgeranno principalmente nei parchi pubblici e lungo le aree costiere della regione. L’obiettivo è incentivare uno stile di vita attivo attraverso eventi e attività sportive dedicate.
Cresce l’attesa per la nuova stagione di ‘Active Program’, il progetto dedicato al benessere, allo sport outdoor e alla promozione di stili di vita attivi che, anche per l’estate 2026, si prepara a coinvolgere migliaia di cittadini e turisti nei parchi e lungo tutta la Riviera romagnola. Sono già. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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