Unasca | Al via in Friuli Venezia Giulia nuovo servizio assistenza per rimborsi PagoPa effettuati erroneamente
In Friuli Venezia Giulia è stato avviato un nuovo servizio dedicato all’assistenza per i rimborsi PagoPa relativi a pagamenti effettuati in modo errato. La proposta è stata annunciata da alcuni studi di consulenza automobilistica locali, che si sono uniti per offrire supporto ai cittadini coinvolti in queste pratiche. La novità riguarda la gestione di richieste di rimborso e le procedure da seguire per risolvere eventuali errori nei pagamenti. Per ora, non sono stati resi noti dettagli sui tempi e le modalità di accesso al servizio.
(Adnkronos) – Diversi Studi di Consulenza Automobilistica del Friuli Venezia Giulia associati a Unasca hanno aderito alla nuova Rete Certificata Unasca, il progetto nazionale nato per garantire ai cittadini servizi professionali, qualificati e certificati nel settore della consulenza automobilistica e della mobilità. Lo rende noto la stessa Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sullo stesso argomento
Scuolabus Friuli Venezia Giulia, servizio esteso alla scuola dell’infanzia e burocrazia ridotta. Amirante: “Rispondiamo così a un’esigenza reale”In Friuli Venezia Giulia cambiano le regole per il trasporto scolastico e per le procedure urbanistiche a carico degli enti locali.
al friuli venezia giulia si rivede faccoDi lui si erano perse le tracce dall'ultimo Rally Città di Bassano che lo ha visto chiudere in decima piazza assoluta ed in prima tra gli Under 25 ma...