Unasca | Al via in Friuli Venezia Giulia nuovo servizio assistenza per rimborsi PagoPa effettuati erroneamente

In Friuli Venezia Giulia è stato avviato un nuovo servizio dedicato all’assistenza per i rimborsi PagoPa relativi a pagamenti effettuati in modo errato. La proposta è stata annunciata da alcuni studi di consulenza automobilistica locali, che si sono uniti per offrire supporto ai cittadini coinvolti in queste pratiche. La novità riguarda la gestione di richieste di rimborso e le procedure da seguire per risolvere eventuali errori nei pagamenti. Per ora, non sono stati resi noti dettagli sui tempi e le modalità di accesso al servizio.

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