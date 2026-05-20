Unarma Toscana in Valtiberina | visite alle strutture incontri con i colleghi e un' eccellenza da raccontare

Il 20 maggio 2026 si è svolta una visita di Unarma Toscana in Valtiberina, durante la quale sono state visitate alcune strutture locali e si sono tenuti incontri tra i rappresentanti dell’associazione e i colleghi del territorio. Nel corso della giornata è stata anche evidenziata una particolare eccellenza che ha attirato l’attenzione. L’evento ha coinvolto diverse realtà della zona, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le forze dell’ordine e condividere conoscenze e pratiche operative.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Unarma Toscana in Valtiberina: visite alle strutture, incontri con i colleghi e un'eccellenza da raccontare. Il 18 e 19 maggio la Segreteria Regionale di UNARMA Toscana con il Segretario Generale Regionale Costantino Fiori e il Consigliere Regionale Tiziano Geremia ha completato il diritto di visita alle strutture sancito dalle prerogative sindacali nella provincia di Arezzo. Due giornate intense: il Comando Stazione Carabinieri di Pieve Santo Stefano, il Nucleo Carabinieri Forestale, il Comando Stazione di Caprese Michelangelo, il Comando Compagnia di Sansepolcro retto dal Maggiore Carmine Feola, il Nucleo Forestale di Sansepolcro e la Stazione di Anghiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unarma Toscana in Valtiberina: visite alle strutture, incontri con i colleghi e un'eccellenza da raccontare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L'associazione nazionale carabinieri Unarma in visita in ValtiberinaIl 18 e 19 maggio la segreteria regionale di Unarma Toscana, Associazione Sindacale Carabinieri, con il segretario generale regionale Costantino... Anghiari celebra l’eccellenza del “fatto a mano”: torna la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina ToscanaÈ stata presentata questa mattina, presso la sede di Arezzo della Camera di Commercio Arezzo-Siena, la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della...