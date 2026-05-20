Una storia coloniale censurata | a Napoli due appuntamenti dedicati al film ' Il Generale dell’armata morta' di Luciano Tovoli

Il 25 e il 26 maggio 2026, il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” organizza due appuntamenti, ideati nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura albanese e dedicati al film "Il Generale dell’armata morta". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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