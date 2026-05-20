Una spinta all’eolico | I bandi devono ripartire e i vincoli vanno tolti

Recentemente sono state sollevate richieste per riprendere i bandi relativi all’installazione di impianti eolici, sia a terra che in mare, con l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre i vincoli che attualmente rallentano lo sviluppo di queste fonti di energia. Le proposte indicano che le attuali restrizioni limitano la realizzazione di nuovi impianti e ostacolano la crescita delle energie rinnovabili, sia in ambito marittimo sia terrestre. La discussione si concentra sulla necessità di rivedere le normative per favorire l'espansione di questa tecnologia.

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Troppi vincoli sulla realizzazione di impianti eolici anche in mare, e fotovoltaici. A prendere posizione è Legambiente, che contesta lo stop governativo ai bandi per gli impianti eolici in mare, ed anche la proposta di legge della Regione relativa alle aree idonee alla realizzazione di impianti per le rinnovabili, una "legge che va rivista a partire dai vincoli troppo stringenti agli impianti eolici, agrivoltaici e flottanti, oltre ad eliminare il limite quantitativo alla realizzazione di impianti in funzione della Superficie agricola utilizzata che viene occupata dagli stessi". Legambiente chiede che la transizione energetica possa ripartire in modo rapido, abbattenti i tropi vincoli in essere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una spinta all’eolico: "I bandi devono ripartire e i vincoli vanno tolti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Eolico in mare, spinta all’impianto: "Bisogna sbloccare il progetto"Che fine ha fatto il progetto di un impianto eolico in mare davanti alla costa riminese? Se lo chiede Reca, rete emergenza climatica e ambientale... La triste Pasqua della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma: quei maxi-schermi vanno tolti‹ › 1 / 4 Pubblicità Santa Maria Maggiore - Roma ‹ › 2 / 4 Pubblicità Santa Maria Maggiore - Roma ‹ › 3 / 4 Pubblicità Santa Maria Maggiore - Roma ‹... Eolico offshore. Il Reca spinge: accelerare su impianti a Rimini e RavennaServe un cambio di passo sull'eolico offshore a Ravenna e Rimini. A chiedere una accelerazione è la Rete emergenza climatica e ambientale Emilia-Romagna-Reca secondo cui non vi sono motivi per ritard ... msn.com Keir Starmer tiene un discorso importante che può decidere il suo futuro nel tentativo di evitare una sfida alla leadership reddit Eolico in mare, spinta all’impianto: Bisogna sbloccare il progettoAssociazioni e comitati ambientalisti chiedono di accelerare l’iter dell’offshore davanti alla costa riminese . msn.com