Una promessa a Berlino | incontro con Luciano Armeli Iapichino a Spazio Lilla

Venerdì 22 maggio alle 20:30, a Messina, si terrà un evento culturale presso Spazio Lilla. Durante l’incontro, sarà presente Luciano Armeli Iapichino, che discuterà di una promessa fatta a Berlino. L’appuntamento si svolge in una cornice che favorisce il confronto e la partecipazione del pubblico. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative dedicate alla cultura e alla promozione di incontri tra cittadini e personalità del settore.

Venerdì 22 maggio, alle ore 20,30, la città di Messina ospiterà un appuntamento culturale di grande spessore. Lo Spazio Lilla farà da cornice alla presentazione dell'ultima opera letteraria dello scrittore e saggista Luciano Armeli Iapichino, intitolata "Una promessa a Berlino". A dialogare con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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