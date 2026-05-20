Una montagna di formaggi | Bitto e Valtellina Casera si raccontano in e-book e podcast

Da sondriotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi online vengono pubblicati un e-book e un podcast intitolati “Una Montagna di Formaggi Valtellina Casera e Bitto, Storie di Dop”. Si tratta di un racconto che mette in evidenza le tradizioni e il lavoro delle produzioni lattiero-casearie della zona alpina lombarda. L’iniziativa si propone di mostrare la storia e l’identità di due formaggi tipici, attraverso testimonianze e narrazioni contemporanee. L’obiettivo è far conoscere le specificità di questa filiera agricola e artigianale.

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Debutta oggi online l’ebook e podcast “Una Montagna di Formaggi Valtellina Casera e Bitto, Storie di Dop”, un racconto corale e contemporaneo che ha l’obiettivo di restituire lavoro, memoria e valore di una delle filiere lattiero-casearie più identitarie dell’arco alpino lombardo. Il progetto. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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