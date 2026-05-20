Se siete appassionati appassionati di Twilight e ne sentite la mancanza, abbiamo il manga giusto per compensare questa mancanza. Un vampiro dal passato tormentato si innamora della giovane ragazza che avrebbe dovuto essere la sua vittima sacrificale. Tra ossessione e desiderio, quale sarà il loro destino? Per gli appassionati di storie d’amore e atmosfere dark fantasy è in arrivo una chicca da non perdere! J-POP Manga presenta Una meteora tra i fiori di Betty Tamamori. Il primo capitolo di questa nuova serie romantasy sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 3 giugno. Una meteora tra i fiori di Betty Tamamori. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Una meteora tra i fiori di Betty Tamamori è il perfetto erede manga di Twilight

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