Una megattera ha viaggiato per oltre 15mila km dal Brasile all'Australia stabilendo un nuovo record

Una megattera ha percorso più di 15.000 chilometri, viaggiando tra il Brasile e l’Australia. Si tratta del tragitto più lungo mai registrato per questa specie di cetaceo. La lunga migrazione è stata documentata attraverso monitoraggi e registrazioni di tracciamento. Il record rappresenta un nuovo dato riguardante i movimenti di questa balena durante le sue rotte annuali. La distanza coperta evidenzia le capacità di navigazione di questa specie marina.

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