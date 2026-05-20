Una megattera ha viaggiato per oltre 15mila km dal Brasile all'Australia stabilendo un nuovo record
Una megattera ha percorso più di 15.000 chilometri, viaggiando tra il Brasile e l’Australia. Si tratta del tragitto più lungo mai registrato per questa specie di cetaceo. La lunga migrazione è stata documentata attraverso monitoraggi e registrazioni di tracciamento. Il record rappresenta un nuovo dato riguardante i movimenti di questa balena durante le sue rotte annuali. La distanza coperta evidenzia le capacità di navigazione di questa specie marina.
Una megattera ha percorso oltre 15mila km tra Brasile e Australia: è il più lungo spostamento mai documentato per questa specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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