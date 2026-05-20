Una città per tutti | l' iniziativa di Ambientalmente con un' esperienza diretta
Un'iniziativa promossa dall'associazione Ambientalmente ha portato un rappresentante della città a vivere in prima persona le sfide affrontate da persone con disabilità. La proposta prevedeva un'esperienza diretta in diverse aree pubbliche e infrastrutture urbane, al fine di comprendere meglio le difficoltà quotidiane. La presenza sul campo ha coinvolto anche test su percorsi accessibili e servizi di trasporto. L'obiettivo è approfondire le esigenze e individuare possibili miglioramenti per la città.
"Abbiamo portato Mauro Gattinoni a fare esperienza diretta di quello che vivono le persone con disabilità. Eppure, come AmbientalMente, crediamo sia utile fare un passo in più: non pensare l’accessibilità come qualcosa ‘per qualcuno’, ma come un modo diverso di costruire la città. Una città. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sullo stesso argomento
AmbientalMente Lecco presenta i 32 candidati: "Una comunità di persone per una città più sostenibile, giusta e vivibile"Lista civica autonoma con 16 uomini e 16 donne: giovani, professionisti, lavoratori e persone impegnate nel sociale per un progetto politico che...
Una proposta di legge per istituire "Pescara Città Metropolitana": l'iniziativa del deputato Sottanelli (Azione)“Superare l’impasse di un Comune unico” e puntare sull’istituzione della Città Metropolitana di Pescara.
Laura Todde, giovane presidente di Legambiente Lecco, parla di quanto fatto dal gruppo locale di volontari per una città che respira. Bike lane, piedibus, il contratto di fiume... iniziative concrete per ina Lecco che in questi anni e nel futuro mette al centro la qu facebook
Aspetta, quindi Austin, una città, è chiaramente tutto gli USA. Ma la Francia, un paese, non può essere tutta l'Europa. Giusto. reddit
Ripensare gli spazi urbani in ottica di genere significa creare città accessibili a tutte e tuttiWelfare, sicurezza, servizi: serve una nuova idea di urbanistica che tenga conto delle necessità delle donne nella progettazione a monte. Questi e molti altri i temi toccati nell’evento del Festival A ... ansa.it
Elena Granata: La città è di tutti perché condividiamo un comune destinoL'urbanista del Politecnico di Milano Elena Granata a Materia Spazio Libero: dai bambini scomparsi dalle strade alla diventità dei luoghi, un manifesto per ripensare lo spazio pubblico come bene com ... varesenews.it