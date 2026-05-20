Una città per tutti | l' iniziativa di Ambientalmente con un' esperienza diretta

Da leccotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'iniziativa promossa dall'associazione Ambientalmente ha portato un rappresentante della città a vivere in prima persona le sfide affrontate da persone con disabilità. La proposta prevedeva un'esperienza diretta in diverse aree pubbliche e infrastrutture urbane, al fine di comprendere meglio le difficoltà quotidiane. La presenza sul campo ha coinvolto anche test su percorsi accessibili e servizi di trasporto. L'obiettivo è approfondire le esigenze e individuare possibili miglioramenti per la città.

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"Abbiamo portato Mauro Gattinoni a fare esperienza diretta di quello che vivono le persone con disabilità. Eppure, come AmbientalMente, crediamo sia utile fare un passo in più: non pensare l’accessibilità come qualcosa ‘per qualcuno’, ma come un modo diverso di costruire la città. Una città. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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